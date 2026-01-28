Силы ПВО за ночь сбили 75 дронов ВСУ над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 75 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в среду, 28 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, 24 дрона ликвидировали над Краснодарским краем, 23 — над Республикой Крым, шесть — над акваторией Черного моря, пять — над Белгородской областью, четыре — над Астраханской областью.
Помимо этого, по три беспилотника уничтожили над Курской областью и акваторией Азовского моря, по два — над Воронежской и Брянской областями, по одному — над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями, уточнили в Telegram-канале ведомства.
Днем ранее украинские военные атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района Брянской области, один человек был ранен. В результате удара БПЛА также частично поврежден один жилой дом.
Кроме того, 26 января женщина, которая получила тяжелые ранения из-за атаки украинских дронов на Воронеж в ночь на 11 января, умерла в больнице — она не смогла восстановиться после операции.