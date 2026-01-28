Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина из Иркутска уже несколько месяцев разыскивает сестру

41-летняя Екатерина ушла из дома и более не выходит на связь.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 28 января. Отдел полиции № 5 МУ МВД России «Иркутское» устанавливает местонахождение 41-летнюю Екатерину Горковенко. С заявлением о розыске в полицию города обратился брат женщины, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчина сообщил, что несколько месяцев назад Екатерина ушла из дома, расположенного по улице Российская, и с тех пор не выходит на связь, а её местонахождение неизвестно. По данным оперативников, последний раз местную жительницу видели в Кировском районе областного центра.

Полиция просит граждан, обладающих информацией о местонахождении Екатерины Горковенко, просим сообщить по телефонам: 8 (964)540−40−99, 8 (964)124−37−07, 8 (395)221−69−40.