Мужчина из Иркутска уже несколько месяцев разыскивает сестру

Мужчина сообщил, что несколько месяцев назад Екатерина ушла из дома, расположенного по улице Российская, и с тех пор не выходит на связь, а её местонахождение неизвестно. По данным оперативников, последний раз местную жительницу видели в Кировском районе областного центра.