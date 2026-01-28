ПВО за ночь сбила 75 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 23 БПЛА — над территорией Республики Крым, шесть БПЛА — над акваторией Черного моря, пять БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Астраханской области, по три БПЛА — над территорией Курской области и акваторией Азовского моря, по два БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской областей и по одному БПЛА — над территориями Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областей», — говорится в сообщении военного ведомства.