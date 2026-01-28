СК завёл дело после гибели троих детей и двух взрослых при пожаре в Якутии

При этом трагедия может стать ещё масштабнее. Сейчас в реанимации находятся четырёхлетняя девочка и её мать 1999 года рождения — за их жизни продолжают бороться врачи. На месте происшествия работают следователи: изымаются предметы, которые помогут восстановить картину случившегося, а в Нюрбачан выехали криминалисты регионального управления СК для детального осмотра и фиксации всех обстоятельств пожара.