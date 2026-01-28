Ричмонд
СК завёл дело после гибели троих детей и двух взрослых при пожаре в Якутии

Ночная трагедия в Якутии получила уголовное продолжение. СУ СК России по Республике Саха возбудил дело после смертельного пожара в селе Нюрбачан, где при пожаре в частном доме погибли сразу пять человек, включая троих детей.

Источник: Life.ru

Как сообщили в СК, расследование ведётся по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По данным следствия, возгорание произошло ночью 28 января 2026 года. После локализации пожара спасатели обнаружили тела детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, а также их матери и родственника 1971 и 1977 годов рождения соответственно.

При этом трагедия может стать ещё масштабнее. Сейчас в реанимации находятся четырёхлетняя девочка и её мать 1999 года рождения — за их жизни продолжают бороться врачи. На месте происшествия работают следователи: изымаются предметы, которые помогут восстановить картину случившегося, а в Нюрбачан выехали криминалисты регионального управления СК для детального осмотра и фиксации всех обстоятельств пожара.

Ранее Life.ru писал, что в одном из жилых комплексов Москвы ледяная глыба рухнула прямо на коляску с младенцем. По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за возможного нарушения требований безопасности. Сейчас следователи проверяют действия управляющей компании и ответственных за содержание дома.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.