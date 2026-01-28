В Новой Зеландии два человека погибли при крушении вертолета

В Новой Зеландии при крушении вертолета погибли два человека.
Как сообщили в полиции страны, трагедия произошла 28 января около 7:30 утра (27 января 21:30 мск) на юго-западе Северного острова, в малонаселенном районе Пекакарики Хилл, расположенном в 40 км к северу от Веллингтона. Полиция узнала о случившемся после срабатывания автоматической системы оповещения, которая была установлена на воздушном судне.
Пилот и единственный пассажир вертолета обнаружены погибшими. Обломки вертолета и тела людей были найдены в результате семичасовой поисковой операции.
В настоящее время продолжается работа по осмотру места крушения.
Ранее в Израиле разбился военный вертолет при транспортировке тросом.