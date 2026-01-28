Ричмонд
В Новой Зеландии два человека погибли при крушении вертолета

Под Веллингтоном в Новой Зеландии разбился вертолет. Два человека погибли.

Источник: Аргументы и факты

В Новой Зеландии при крушении вертолета погибли два человека.

Как сообщили в полиции страны, трагедия произошла 28 января около 7:30 утра (27 января 21:30 мск) на юго-западе Северного острова, в малонаселенном районе Пекакарики Хилл, расположенном в 40 км к северу от Веллингтона. Полиция узнала о случившемся после срабатывания автоматической системы оповещения, которая была установлена на воздушном судне.

Пилот и единственный пассажир вертолета обнаружены погибшими. Обломки вертолета и тела людей были найдены в результате семичасовой поисковой операции.

В настоящее время продолжается работа по осмотру места крушения.

Ранее в Израиле разбился военный вертолет при транспортировке тросом.