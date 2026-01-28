Ричмонд
МЧС: в населенных пунктах Камчатского края может выпасть пепел

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7 километров над уровнем моря.

Источник: Аргументы и факты

В нескольких населенных пунктах Камчатского края может выпасть пепел из-за вулкана Шивелуч, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, Шивелуч выбросил пепел на высоту до 7 километров над уровнем моря и его шлейф протянулся на 110 километров в западную сторону от вулкана.

«На пути пеплового шлейфа находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского, Тигильского муниципальных округов. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла», — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что на Гавайских островах (США) вулкан Килауэа выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров.

