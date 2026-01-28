МЧС: в населенных пунктах Камчатского края может выпасть пепел

В нескольких населенных пунктах Камчатского края может выпасть пепел из-за вулкана Шивелуч, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, Шивелуч выбросил пепел на высоту до 7 километров над уровнем моря и его шлейф протянулся на 110 километров в западную сторону от вулкана.
«На пути пеплового шлейфа находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского, Тигильского муниципальных округов. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла», — заявили в МЧС.
Ранее сообщалось, что на Гавайских островах (США) вулкан Килауэа выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров.
Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.Читать дальше