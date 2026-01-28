Ричмонд
В Иркутске мужчина взял женщину в заложники и убил

Это лишь предварительная версия, во всем разбираются следователи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жуткая трагедия произошла в Иркутске ночью 28 января 2026 года. В микрорайоне Радужном мужчина взял в заложники подругу своей бывшей. Продержал ее в квартире несколько часов, а после убил. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Источник, близкий к ситуации, подтвердил КП-Иркутск данную информацию.

Это лишь предварительная версия. Во всем предстоит разобраться следователям, в том числе и выяснить причину гибели сибирячки. Подозреваемый задержан, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Чунском районе на предприятии по обработке древесины рабочий получил тяжелую производственную травму. Выходя из вагончика в лесу, мужчина потерял равновесие и упал. Врачи диагностировали закрытый перелом костей таза и разрыв тазовых сочленений.