В Иркутске мужчина взял женщину в заложники и убил

Жуткая трагедия произошла в Иркутске ночью 28 января 2026 года. В микрорайоне Радужном мужчина взял в заложники подругу своей бывшей. Продержал ее в квартире несколько часов, а после убил. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Источник, близкий к ситуации, подтвердил КП-Иркутск данную информацию.
Это лишь предварительная версия. Во всем предстоит разобраться следователям, в том числе и выяснить причину гибели сибирячки. Подозреваемый задержан, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
