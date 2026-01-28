В Иркутске мужчина взял женщину в заложники и убил

Жуткая трагедия произошла в Иркутске ночью 28 января 2026 года. В микрорайоне Радужном мужчина взял в заложники подругу своей бывшей. Продержал ее в квартире несколько часов, а после убил. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Источник, близкий к ситуации, подтвердил КП-Иркутск данную информацию.