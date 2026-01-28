Стало известно, сколько G7 выделили денег Украине за счет российских активов

Страны G7 уже выделили Украине 37 млрд долларов за счет российских замороженных активов.
Страны «Большой семерки» (G7) в 2025 году профинансировали украинский бюджет за счет доходов от замороженных российских активов на 37,9 млрд долларов, что составило более 70% всего внешнего финансирования Киева. Такие данные следуют из расчетов российских аналитиков на основе официальной статистики международных доноров.
«Страны “Большой семерки” в 2024 году одобрили выдачу Украине кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На 31 декабря 2025 года государства выделили Киеву по этой схеме уже 38,9 миллиарда долларов», — передает РИА Новости, проанализировав данные.
Первой страной, фактически перечислившей средства, стали США, которые в конце 2024 года направили 1 млрд долларов. После этого о новых траншах из Вашингтона не сообщалось. Крупнейшим кредитором в рамках механизма стал Евросоюз: он предоставил Украине 21,1 млрд долларов. Остальная часть суммы поступила от Канады, Великобритании и Японии.
Ранее Украина уже столкнулась с трудностями обслуживания внешнего долга: в январе 2026 года она допустила просрочку платежа МВФ на эквивалент около 171,9 млн долларов, сформированных за счет взносов стран — членов фонда. Сам МВФ оценивал потребности Киева во внешнем финансировании в 2026—2027 годах более чем в 130 млрд евро, а в ЕС продолжаются споры о дальнейшем использовании замороженных российских активов и общем заимствовании для покрытия этого разрыва.