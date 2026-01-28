Стало известно, сколько G7 выделили денег Украине за счет российских активов

Ранее Украина уже столкнулась с трудностями обслуживания внешнего долга: в январе 2026 года она допустила просрочку платежа МВФ на эквивалент около 171,9 млн долларов, сформированных за счет взносов стран — членов фонда. Сам МВФ оценивал потребности Киева во внешнем финансировании в 2026—2027 годах более чем в 130 млрд евро, а в ЕС продолжаются споры о дальнейшем использовании замороженных российских активов и общем заимствовании для покрытия этого разрыва.