Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько G7 выделили денег Украине за счет российских активов

Страны «Большой семерки» (G7) в 2025 году профинансировали украинский бюджет за счет доходов от замороженных российских активов на 37,9 млрд долларов, что составило более 70% всего внешнего финансирования Киева. Такие данные следуют из расчетов российских аналитиков на основе официальной статистики международных доноров.

Страны G7 уже выделили Украине 37 млрд долларов за счет российских замороженных активов.

Страны «Большой семерки» (G7) в 2025 году профинансировали украинский бюджет за счет доходов от замороженных российских активов на 37,9 млрд долларов, что составило более 70% всего внешнего финансирования Киева. Такие данные следуют из расчетов российских аналитиков на основе официальной статистики международных доноров.

«Страны “Большой семерки” в 2024 году одобрили выдачу Украине кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На 31 декабря 2025 года государства выделили Киеву по этой схеме уже 38,9 миллиарда долларов», — передает РИА Новости, проанализировав данные.

Первой страной, фактически перечислившей средства, стали США, которые в конце 2024 года направили 1 млрд долларов. После этого о новых траншах из Вашингтона не сообщалось. Крупнейшим кредитором в рамках механизма стал Евросоюз: он предоставил Украине 21,1 млрд долларов. Остальная часть суммы поступила от Канады, Великобритании и Японии.

Ранее Украина уже столкнулась с трудностями обслуживания внешнего долга: в январе 2026 года она допустила просрочку платежа МВФ на эквивалент около 171,9 млн долларов, сформированных за счет взносов стран — членов фонда. Сам МВФ оценивал потребности Киева во внешнем финансировании в 2026—2027 годах более чем в 130 млрд евро, а в ЕС продолжаются споры о дальнейшем использовании замороженных российских активов и общем заимствовании для покрытия этого разрыва.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше