Российская ПВО уничтожила 75 украинских беспилотников за ночь

За прошедшую ночь силами российской противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Атака была отражена над территориями нескольких субъектов страны, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей, сообщили в МО РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество целей было ликвидировано над Краснодарским краем (24 БПЛА) и Республикой Крым (23 БПЛА). Над акваторией Чёрного моря уничтожено шесть дронов, над Белгородской областью — пять, над Астраханской областью — четыре. Ещё по три беспилотника сбиты над Курской областью и Азовским морем. Над Воронежской и Брянской областями уничтожено по два БПЛА, над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями — по одному дрону.

А в ночь на 27 января дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА самолётного типа. Основной удар пришёлся на Курскую область — там были ликвидированы девять дронов.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

