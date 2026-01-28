Российская ПВО уничтожила 75 украинских беспилотников за ночь

Наибольшее количество целей было ликвидировано над Краснодарским краем (24 БПЛА) и Республикой Крым (23 БПЛА). Над акваторией Чёрного моря уничтожено шесть дронов, над Белгородской областью — пять, над Астраханской областью — четыре. Ещё по три беспилотника сбиты над Курской областью и Азовским морем. Над Воронежской и Брянской областями уничтожено по два БПЛА, над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями — по одному дрону.
А в ночь на 27 января дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА самолётного типа. Основной удар пришёлся на Курскую область — там были ликвидированы девять дронов.
