Житель Астаны заработал на своих банковских счетах, но попал под суд

Подсудимый Р., испытывая финансовые трудности, предоставил гражданину Б. доступ к своим банковским счетам в 4 банках и 1 финансовой организации за денежное вознаграждение в размере 43 705 тенге. Р. скачал соответствующие мобильные приложения на сотовый телефон Б. и прошел процедуру идентификации личности.