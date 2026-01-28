Житель Астаны заработал на своих банковских счетах, но попал под суд

В Астане признали виновным Р., обвиняемого в незаконном предоставлении, передаче и приобретении доступа к банковскому счету.
Подсудимый Р., испытывая финансовые трудности, предоставил гражданину Б. доступ к своим банковским счетам в 4 банках и 1 финансовой организации за денежное вознаграждение в размере 43 705 тенге. Р. скачал соответствующие мобильные приложения на сотовый телефон Б. и прошел процедуру идентификации личности.
Прокурор просил назначить Р. штраф в размере 80 МРП (346 тыс. тенге). Подсудимый полностью признал свою вину, а сторона защиты просила назначить минимальный штраф.
В итоге суд назначил наказание в виде штрафа в размере 80 МРП.