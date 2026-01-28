Ричмонд
В Иркутске задержан грабитель, похитивший у пенсионерки 60 тысяч в подъезде

Полицейские в Иркутске задержали грабителя, который отнял у пенсионерки сумку с 60 тысячами рублей. Сообщение в дежурную часть поступило от 70-летней женщины. Она рассказала, что в подъезде к ней подошел неизвестный мужчина, выхватил сумочку с деньгами и скрылся.

Источник: ТК Город

Оперативники отдела полиции № 6 изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. След привел к 50-летнему жителю соседней улицы. При обыске у него нашли похищенную сумку. Как выяснилось, большую часть чужих денег мужчина уже успел потратить на продукты и алкоголь.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабёж). Она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде подписки о невыезде.