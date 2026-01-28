В Иркутске задержан грабитель, похитивший у пенсионерки 60 тысяч в подъезде

Полицейские в Иркутске задержали грабителя, который отнял у пенсионерки сумку с 60 тысячами рублей. Сообщение в дежурную часть поступило от 70-летней женщины. Она рассказала, что в подъезде к ней подошел неизвестный мужчина, выхватил сумочку с деньгами и скрылся.