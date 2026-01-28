В Иркутске задержан грабитель, похитивший у пенсионерки 60 тысяч в подъезде

Оперативники отдела полиции № 6 изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. След привел к 50-летнему жителю соседней улицы. При обыске у него нашли похищенную сумку. Как выяснилось, большую часть чужих денег мужчина уже успел потратить на продукты и алкоголь.
В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабёж). Она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде подписки о невыезде.