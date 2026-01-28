В Воронежской области из-за атаки БПЛА загорелись нефтепродукты

«При падении подавленных БПЛА возникло возгорание нефтепродуктов, к настоящему моменту оно уже потушено», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили несколько БПЛА в небе над одним из районов региона. Пострадавших нет. «Благодарю сотрудников ГУ МЧС России по Воронежской области и всех задействованных пожарных за самоотверженную и эффективную борьбу с огнем», — добавил Гусев.
