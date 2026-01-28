Водитель автобуса сбил пешехода на федеральной трассе Р-258 «Байкал»

IrkutskMedia, 28 января. Вчера вечером в 20.30 в поселке Култук Слюдянского района водитель автобуса сбил 54-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел на 101 км федеральной трассы Р-258 «Байкал», сообщает Госавтоинспекция региона.
В результате происшествия мужчина получил травмы и сейчас находится в тяжелом состоянии в медучреждении. По данному факту назначена проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Также установлено, что автобус принадлежит одному из местных предприятий.
Напомним, прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия в Ольхонском районе на льду Байкала в районе н.п. Маломорец. Автомашина «УАЗ» перевернулась на крышу, в результате чего погибла женщина-туристка, находившаяся в салоне авто.