Появились подробности ДТП с погибшей туристкой на Байкале

IrkutskMedia, 28 января. Трагический инцидент произошел сегодня на льду Малого Моря на Байкале вблизи острова Ольхон в местности Маломорец. По предварительным данным, водитель внедорожника «УАЗ», перевозивший туристов, заехал в расщелину во льду, в результате машина перевернулась.