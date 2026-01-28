Появились подробности ДТП с погибшей туристкой на Байкале

IrkutskMedia, 28 января. Трагический инцидент произошел сегодня на льду Малого Моря на Байкале вблизи острова Ольхон в местности Маломорец. По предварительным данным, водитель внедорожника «УАЗ», перевозивший туристов, заехал в расщелину во льду, в результате машина перевернулась.
Как сообщили в Госавтоинспекции региона, от полученных травм женщина скончалась на месте до приезда бригады медиков. Со слов очевидцев, остальные пассажиры не пострадали. Данные сведения будут проверены.
В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники подразделения по вопросам миграции и Госавтоинспекции, все обстоятельства выясняются.