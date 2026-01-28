ДТП произошло на проспекте Андропова

Авария произошла на проспекте Андропова в районе дома 19. Об этом в среду, 28 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
На месте происшествия работают специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших, в настоящее время уточняются.
— Движение по проспекту в сторону центра затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — добавили в Telegram-канале ведомства.
27 января в Москве также произошло ДТП с участием нескольких автомобилей на улице Сущевский Вал в районе дома 65. Дорожное движение в районе аварии было затруднено.
Кроме того, недавно на внутренней стороне 83-го километра МКАД случилось еще одно ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе аварии тоже было затруднено.