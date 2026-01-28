Затонувший год назад автомобиль подняли со дна в Приморье

Как прокомментировали ИА DEITA.RU в краевом управлении МЧС, это машина, затонувшая в конце декабря 2024 года в устье реки Раздольная. В салоне находились мужчина и женщина, спастись они не смогли. Их тела тогда извлекли водолазы МЧС, а машина осталась на дне, спасатели не уполномочены доставать утонувший автотранспорт из водоёмов.
Автомобиль был обнаружен на глубине четырёх метров. Толщина льда в том месте в день трагедии достигала всего пяти сантиметров, этого недостаточно даже для одиночного пешего перехода.
Выезд на лёд в Приморском крае разрешён только в местах организованных переправ, в ином случае это правонарушение, наказуемое региональным штрафом до четырёх тысяч рублей.
В этом году лёд достаточной толщины установился у побережья северной части Амурского залива (до 40 сантиметров). От 25 до 35 сантиметров толщина льда достигла в бухтах острова Русский, в бухтах Новгородская и Экспедиции, в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива и в открытой части Амурского залива.
Приморцам напоминают, что прочный лёд не формируется в местах быстрого течения, бьющих ключей, вблизи деревьев, кустов и камыша. Его прочность можно определить по его оттенку: голубоватый лёд самый крепкий, более хрупок белый лёд, о критической непрочности говорит серый, матово-белый или желтоватый оттенок.
Этой зимой случай гибели людей на замёрзшем водоёме был в Ханкайском округе. Автомобиль с компанией рыбаков провалился под лёд озера Ханка 22 декабря, из трёх мужчин смог выбраться из салона на поверхность только один.