Затонувший год назад автомобиль подняли со дна в Приморье

Как прокомментировали ИА DEITA.RU в краевом управлении МЧС, это машина, затонувшая в конце декабря 2024 года в устье реки Раздольная. В салоне находились мужчина и женщина, спастись они не смогли. Их тела тогда извлекли водолазы МЧС, а машина осталась на дне, спасатели не уполномочены доставать утонувший автотранспорт из водоёмов.