Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Затонувший год назад автомобиль подняли со дна в Приморье

В социальных сетях распространяют информацию, что в районе Тавричанки Приморского края со дна моря подняли автомобиль, который затонул год назад.

Источник: ДЕЙТА

Как прокомментировали ИА DEITA.RU в краевом управлении МЧС, это машина, затонувшая в конце декабря 2024 года в устье реки Раздольная. В салоне находились мужчина и женщина, спастись они не смогли. Их тела тогда извлекли водолазы МЧС, а машина осталась на дне, спасатели не уполномочены доставать утонувший автотранспорт из водоёмов.

Автомобиль был обнаружен на глубине четырёх метров. Толщина льда в том месте в день трагедии достигала всего пяти сантиметров, этого недостаточно даже для одиночного пешего перехода.

Выезд на лёд в Приморском крае разрешён только в местах организованных переправ, в ином случае это правонарушение, наказуемое региональным штрафом до четырёх тысяч рублей.

В этом году лёд достаточной толщины установился у побережья северной части Амурского залива (до 40 сантиметров). От 25 до 35 сантиметров толщина льда достигла в бухтах острова Русский, в бухтах Новгородская и Экспедиции, в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива и в открытой части Амурского залива.

Приморцам напоминают, что прочный лёд не формируется в местах быстрого течения, бьющих ключей, вблизи деревьев, кустов и камыша. Его прочность можно определить по его оттенку: голубоватый лёд самый крепкий, более хрупок белый лёд, о критической непрочности говорит серый, матово-белый или желтоватый оттенок.

Этой зимой случай гибели людей на замёрзшем водоёме был в Ханкайском округе. Автомобиль с компанией рыбаков провалился под лёд озера Ханка 22 декабря, из трёх мужчин смог выбраться из салона на поверхность только один.