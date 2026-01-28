В Таиланде мужчина вернулся домой живым через 2 недели после похорон

Житель тайской провинции Чианграй вернулся домой и выяснил, что две недели назад его похоронили. Об этом сообщает издание Mothership.
В начале января 2026 года местные власти уведомили родных 48-летнего мужчины о его смерти и передали тело для захоронения. Семья провела все положенные ритуалы и захоронила тело. Однако 24 января пропавший без вести мужчина неожиданно появился дома.
В материале не раскрывается, почему родственники ошибочно приняли покойника за своего близкого.
После инцидента было начато расследование. Личность настоящего погибшего установили, и его останки передали родственникам.
Ранее сообщалось, что в городе Сан-Паулу в Бразилии сбитая машиной женщина ожила после того, как ее признали умершей.