При атаке БПЛА в Воронежской области загорелись нефтепродукты

Однако на территории одного из районов произошло возгорание нефтепродуктов. Пожарным расчётам Главного управления МЧС России по Воронежской области оперативно удалось локализовать и полностью ликвидировать пламя.
Ранее Life.ru писал, что за прошедшую ночь силами российской противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Наибольшее количество целей было ликвидировано над Краснодарским краем (24 БПЛА) и Республикой Крым (23 БПЛА).
