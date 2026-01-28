Ричмонд
При атаке БПЛА в Воронежской области загорелись нефтепродукты

В Воронежской области дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы были обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших среди местного населения нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Однако на территории одного из районов произошло возгорание нефтепродуктов. Пожарным расчётам Главного управления МЧС России по Воронежской области оперативно удалось локализовать и полностью ликвидировать пламя.

Ранее Life.ru писал, что за прошедшую ночь силами российской противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Наибольшее количество целей было ликвидировано над Краснодарским краем (24 БПЛА) и Республикой Крым (23 БПЛА).

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

