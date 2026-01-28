Минчанка забрала $1000 за не оказанные интим-услуги, а потом притаилась в подъезде — вот что было дальше

19-летняя минчанка — ранее отчисленная из вуза студентка — получила $1000 за интим-услуги, которые не оказала, а потом спряталась в подъезде. О том, что было дальше, агентству «Минск-новости» рассказали в прокуратуре Центрального района белорусской столицы.
После отчисления из университета девушка решила остаться в Минске, но чтобы снимать жилье, работать (или дальше учиться) не пошла. Но согласилась на оказание интимных услуг — такое предложение она получила в сети. «Карьера» на этой стезе длилась с февраля по октябрь 2025-го.
За месяц до финала, в сентябре, экс-студентка прибыла в квартиру на проспекте Победителей, где ее ожидал клиент — мужчина 59 лет. На месте она сразу попросила предоплату, и мужчина положил на тумбочку $1000.
В процессе сопровождавшегося распитием алкоголя знакомства на диване мужчине позвонили, и он на короткое время ушел из квартиры. А за ним покинула жилище и гостья, прихватив всю сумму предоплаты. Но из подъезда она вышла не сразу — сначала поднялась на последний этаж, выждав время, чтобы не столкнуться с обманутым клиентом, а потом уехала восвояси на такси.
Мужчина не постеснялся огласки и пришел в милицию с заявлением о краже валюты. Девушку быстро вычислили — она стала фигурантом уголовного дела. При этом, заметил зампрокурора Центрального района Виктор Шубич, уже имела проблемы с законом.
«Ей предъявлено обвинение в тайном похищении имущества (краже), то есть в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 205 УК, санкция которой — вплоть до трех лет лишения свободы. Вину гражданка полностью признала, в содеянном раскаялась», — добавил представитель прокуратуры.
Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
