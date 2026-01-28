Сломали палец и украли деньги: в омской полиции отчитались о происшествиях за сутки

Также за смену поступило по 11 заявлений о дистанционных преступлениях и кражах. На удочку мошенников попался 27-летний житель Советского округа. Мужчина, работающий монтажником, рассказал, что под предлогом приобретения лотерейного билета на платформе видеохостинга мошенники похитили у него 40 000 рублей. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.