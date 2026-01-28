Сломали палец и украли деньги: в омской полиции отчитались о происшествиях за сутки

Относительно спокойными выдались минувшие сутки для сотрудников омской полиции. Из серьезных дел правоохранителям пришлось заниматься расследованием сломанного пальца и хищением 40 тысяч рублей посредством кибер-обмана.
В отделе полиции № 5 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по факту причинения средней тяжести вреда здоровью. Из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении 57-летнего жителя Октябрьского округа, врачи диагностировали ему перелом пальца на руке. Участковый уполномоченный полиции установил, что телесные повреждения мужчине в ходе ссоры на почве неприязненных отношений причинил 35-летний знакомый.
Также за смену поступило по 11 заявлений о дистанционных преступлениях и кражах. На удочку мошенников попался 27-летний житель Советского округа. Мужчина, работающий монтажником, рассказал, что под предлогом приобретения лотерейного билета на платформе видеохостинга мошенники похитили у него 40 000 рублей. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.
Всего за минувшие сутки в омскую полицию поступило 1292 сообщения о преступлениях и происшествиях. По результатам проверок возбуждено 95 уголовных дел.