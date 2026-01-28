На Байкале перевернулся автомобиль с туристами

«Трагический инцидент произошел сегодня на льду Малого Моря акватории озера Байкала вблизи острова Ольхон в местности Маломорец. По предварительным данным, водитель внедорожника УАЗ, перевозивший туристов, заехал в расщелину во льду, в результате машина перевернулась. От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда бригады медиков», — говорится в сообщении.