На Байкале перевернулся автомобиль с туристами

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Автомобиль с туристами перевернулся, заехав в расщелину во льду озера Байкал вблизи острова Ольхон. Погибла женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

«Трагический инцидент произошел сегодня на льду Малого Моря акватории озера Байкала вблизи острова Ольхон в местности Маломорец. По предварительным данным, водитель внедорожника УАЗ, перевозивший туристов, заехал в расщелину во льду, в результате машина перевернулась. От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда бригады медиков», — говорится в сообщении.

Со слов очевидцев, остальные пассажиры не пострадали.

«Данные сведения будут проверены», — пояснили в МВД. Прокуратура региона контролирует установление обстоятельств произошедшего.

Ольхон располагается в 250 км от Иркутска и является крупным турцентром, в нескольких населенных пунктах острова проживают около 2 тыс. человек.