На Байкале перевернулся автомобиль с туристами

«Трагический инцидент произошел сегодня на льду Малого Моря акватории озера Байкала вблизи острова Ольхон в местности Маломорец. По предварительным данным, водитель внедорожника УАЗ, перевозивший туристов, заехал в расщелину во льду, в результате машина перевернулась. От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда бригады медиков», — говорится в сообщении.
Со слов очевидцев, остальные пассажиры не пострадали.
«Данные сведения будут проверены», — пояснили в МВД. Прокуратура региона контролирует установление обстоятельств произошедшего.
Ольхон располагается в 250 км от Иркутска и является крупным турцентром, в нескольких населенных пунктах острова проживают около 2 тыс. человек.