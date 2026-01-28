Суд Владивостока возьмется за рассмотрение дела сына «крабового короля» Кана

Процессуальная история дела растянулась на несколько лет. В июне 2025 года Генеральная прокуратура сообщала о направлении материалов в суд Владивостока, однако затем дело было передано по подсудности в Южно-Сахалинск. Там прокурор заявил ходатайство об изменении территориальной подсудности. Кассационная инстанция вернула материалы в Приморье, а в январе Верховный суд подтвердил законность этого решения.