Суд Владивостока возьмется за рассмотрение дела сына «крабового короля» Кана

Уголовное дело в отношении сына «крабового короля» Александра Кана поступило во Фрунзенский районный суд Владивостока после рассмотрения вопроса о подсудности в Верховном суде. Об этом сообщает РИА Новости.
Материалы дела были направлены в суд Приморья после длительных процессуальных споров о территориальной подсудности. Дата начала рассмотрения по существу пока не назначена. При этом на 30 января запланировано заседание, на котором суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста имущества фигуранта.
Александру Кану вменяется участие в преступном сообществе с целью совершения особо тяжких преступлений, контрабанда стратегически важных ресурсов и уклонение от уплаты таможенных платежей. Уголовное дело связано с поставками живого краба за границу.
По данным следствия, с 2014 по 2019 год Кан участвовал в контрабанде морских биоресурсов в Японию, Южную Корею и Китай. Общая стоимость незаконно вывезенного краба, по версии правоохранительных органов, превысила 2,6 млрд рублей. Ущерб от неуплаты таможенных платежей оценивается в 9,2 млн рублей. Организатором схемы следствие считает его отца — предпринимателя Олега Кана.
Процессуальная история дела растянулась на несколько лет. В июне 2025 года Генеральная прокуратура сообщала о направлении материалов в суд Владивостока, однако затем дело было передано по подсудности в Южно-Сахалинск. Там прокурор заявил ходатайство об изменении территориальной подсудности. Кассационная инстанция вернула материалы в Приморье, а в январе Верховный суд подтвердил законность этого решения.
Александр Кан объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее четыре земельных участка и два жилых дома, принадлежавшие Канy-младшему, были обращены в доход государства. Имущество пошло в счет погашения солидарного ущерба в размере 358,7 млрд рублей, причиненного водным биологическим ресурсам.
