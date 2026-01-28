СМИ: Китаянка погибла в аварии на озере Байкал

Одна туристка из Китая погибла, еще четверо пострадали в результате аварии на озере Байкал. Об этой трагедии в среду, 28 января, сообщили в Telegram-канале Shot.
Внедорожник УАЗ с путешественниками из КНР провалился в расщелину и перевернулся недалеко от населенного пункта Хужир. На место оперативно выехали сотрудники МВД и следователи. Все подробности инцидента устанавливаются, уточнили в публикации.
До этого израильский турист погиб во время отдыха с семьей в Таиланде. 45-летний Саги Мор заметил, как сильное течение унесло его сына во время купания. Он бросился в воду, успел спасти ребенка, однако позже пропал сам.
Ранее с пирса на испанском острове Тенерифе гигантская волна также смыла толпу туристов. В результате трагедии погибла 79-летняя женщина, а еще 10 человек получили серьезные травмы.