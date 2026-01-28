Уфимка вместе с бывшим и прохожим до смерти избила возлюбленного: она даже помогла разобраться с телом

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в декабре 2024 года женщина со своим новым возлюбленным решила забрать свои вещи из квартиры бывшего сожителя на улице Лесунова. По пути они познакомились с другим мужчиной, который согласился им помочь. При встрече между всеми участниками произошел конфликт, переросший в жестокое избиение.