Уфимка вместе с бывшим и прохожим до смерти избила возлюбленного: она даже помогла разобраться с телом

Уфимку будут судить за убийство и расчленение возлюбленного.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель прокурора Башкирии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 35-летней уфимки. Ее обвиняют в убийстве с особой жестокостью, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в декабре 2024 года женщина со своим новым возлюбленным решила забрать свои вещи из квартиры бывшего сожителя на улице Лесунова. По пути они познакомились с другим мужчиной, который согласился им помочь. При встрече между всеми участниками произошел конфликт, переросший в жестокое избиение.

Сама обвиняемая, ее бывший и случайный знакомый нанесли новому парню уфимки множество ударов руками, ногами, скалкой и ножом по голове и телу. Кроме того, они ногами надавили на шею жертвы, от чего тот скончался.

Впоследствии, чтобы скрыть следы преступления, обвиняемая и один из ее сообщников расчленили труп и вынесли останки в полимерных мешках в близлежащий лес.

Подсудимая свою вину не признала. Уголовные дела в отношении других участников преступления выделены в отдельные производства. Утвержденное обвинительное заключение будет направлено в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.

