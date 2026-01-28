Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтепродукты загорелись после падения БПЛА ВСУ в Воронежской области

В Воронежской области произошел пожар нефтепродуктов из-за падения сбитых беспилотников ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Воронежской области произошёл пожар нефтепродуктов после падения сбитых беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Гусев отметил, что последствия атаки ВСУ уже были устранены. При падении подавленных БПЛА возникло возгорание нефтепродуктов, сейчас оно уже потушено.

Губернатор напомнил жителям о запрете на распространение материалов, показывающих последствия работы противовоздушной обороны. Приближаться к обломкам БПЛА также недопустимо.

Напомним, что в результате атаки БПЛА ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков. Он выехал на место происшествия после удара по коммерческому объекту в селе Головчино, чтобы оценить последствия и помочь жителям, однако ещё один украинский дрон повторно ударил по парковке вблизи объекта.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше