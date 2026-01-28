Нефтепродукты загорелись после падения БПЛА ВСУ в Воронежской области

В Воронежской области произошёл пожар нефтепродуктов после падения сбитых беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.
Гусев отметил, что последствия атаки ВСУ уже были устранены. При падении подавленных БПЛА возникло возгорание нефтепродуктов, сейчас оно уже потушено.
Губернатор напомнил жителям о запрете на распространение материалов, показывающих последствия работы противовоздушной обороны. Приближаться к обломкам БПЛА также недопустимо.
Напомним, что в результате атаки БПЛА ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков. Он выехал на место происшествия после удара по коммерческому объекту в селе Головчино, чтобы оценить последствия и помочь жителям, однако ещё один украинский дрон повторно ударил по парковке вблизи объекта.