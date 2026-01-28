Главу компании будут судить во Владивостоке из-за долгов по зарплате

По данным следствия, с октября 2024 года по декабрь 2025 года директор не платил заработную плату 13 работникам, хотя имел для этого финансовую возможность. Долг копился больше двух месяцев. Уголовное дело возбудили после проверки прокуратуры Ленинского района города.