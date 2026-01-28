Главу компании будут судить во Владивостоке из-за долгов по зарплате

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя местной судостроительной компании. Его обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам на сумму свыше 3,8 миллиона рублей.
По данным следствия, с октября 2024 года по декабрь 2025 года директор не платил заработную плату 13 работникам, хотя имел для этого финансовую возможность. Долг копился больше двух месяцев. Уголовное дело возбудили после проверки прокуратуры Ленинского района города.
Обвинение утверждено по статье о невыплате зарплаты из корыстной заинтересованности. Дело направят мировому судье Ленинского судебного района Владивостока для рассмотрения по существу.
Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность перед коллективом полностью погашена. Однако это не освобождает руководителя от уголовной ответственности за допущенные нарушения.