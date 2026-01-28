Женщина погибла на пожаре в Усть-Илимске

МЧС России призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Специалисты напоминают о необходимости следить за состоянием электропроводки, не перегружать сеть, не оставлять без присмотра включенные приборы, отключать технику на ночь и при уходе из дома, а также использовать только исправное электрооборудование.