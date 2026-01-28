Ричмонд
Женщина погибла на пожаре в Усть-Илимске

Женщина погибла на пожаре в Усть-Илимске. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Источник: ТК Город

В Усть-Илимске на пожаре в летней кухне погибла 72-летняя женщина. Возгорание хозяйственной постройки произошло днем на улице Интернационалистов. На месте работали 13 пожарных и 4 единицы техники.

Прибывшие огнеборцы обнаружили, что постройка полностью охвачена огнем. По информации хозяев, внутри мог находиться человек. Бойцы звена газодымозащитной службы проникли внутрь и обнаружили тело погибшей пенсионерки.

Открытое горение было ликвидировано на площади 75 квадратных метров. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в строении.

МЧС России призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Специалисты напоминают о необходимости следить за состоянием электропроводки, не перегружать сеть, не оставлять без присмотра включенные приборы, отключать технику на ночь и при уходе из дома, а также использовать только исправное электрооборудование.