Гусев: В Воронежской области загорелись нефтепродукты из-за атаки БПЛА

Из-за атаки украинских беспилотников в воронежской области произошло возгорание нефтепродуктов. Пожар уже потушен. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«При падении подавленных БПЛА возникло возгорание нефтепродуктов, к настоящему моменту оно уже потушено», — отметил глава региона.
Гусев добавил, что несколько дронов ВСУ российские силы ПВО подавили в одном из районов области. В результате атаки никто не пострадал.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что один человек получил ранение в результате атаки украинских беспилотников во вторник, 27 января. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Позже, в ночь на 28 января, в результате атаки украинской беспилотников на Краснодарский край были повреждены четыре жилых дома.