Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: В Воронежской области загорелись нефтепродукты из-за атаки БПЛА

Ликвидировано возгорание нефтепродуктов после атаки дронов ВСУ в Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

Из-за атаки украинских беспилотников в воронежской области произошло возгорание нефтепродуктов. Пожар уже потушен. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«При падении подавленных БПЛА возникло возгорание нефтепродуктов, к настоящему моменту оно уже потушено», — отметил глава региона.

Гусев добавил, что несколько дронов ВСУ российские силы ПВО подавили в одном из районов области. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что один человек получил ранение в результате атаки украинских беспилотников во вторник, 27 января. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Позже, в ночь на 28 января, в результате атаки украинской беспилотников на Краснодарский край были повреждены четыре жилых дома.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше