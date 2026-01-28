Ричмонд
На льду Байкала перевернулся внедорожник с туристами и погиб человек

Иркутская полиция разбирается с опрокидыванием автомобиля с туристами на льду Байкала, в результате которого погибла женщина.

Источник: Аргументы и факты

На льду Малого Моря в акватории озера Байкал перевернулся внедорожник с туристами, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Происшествие случилось сегодня, 28 января, в местности Маломорец рядом с островом Ольхон, уточнили правоохранители.

«По предварительным данным, водитель внедорожника “УАЗ”, перевозивший туристов, заехал в расщелину во льду и машина перевернулась. От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда медиков. Со слов очевидцев, остальные пассажиры не пострадали», — рассказали в МВД.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники подразделения по вопросам миграции и Госавтоинспекции, отметили в ведомстве.

Прокуратура Ольхонского района, как проинформировало надзорное ведомство Иркутской области, поставила на контроль разбирательство с происшествием. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок и оказания услуг.