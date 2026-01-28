Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две цели сбиты силами ПВО над Чёрным морем в Севастополе

В Севастополе объявлена тревога в связи с попыткой ВСУ нанести удар по городу. Согласно официальному сообщению губернатора Михаила Развожаева в его Telegram-канале, силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали угрозу над акваторией Чёрного моря.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, уничтожены две воздушные цели. Работа систем ПВО продолжается, военные ведут активное наблюдение за воздушным пространством.

Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие, не снимать работу систем ПВО и оставаться в безопасных местах или временных укрытиях до полной отмены сигнала воздушной опасности. Все экстренные службы города приведены в состояние повышенной готовности.

Также за прошедшую ночь силами российской противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Атака была отражена над территориями нескольких субъектов страны, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.