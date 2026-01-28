Две цели сбиты силами ПВО над Чёрным морем в Севастополе

По предварительным данным, уничтожены две воздушные цели. Работа систем ПВО продолжается, военные ведут активное наблюдение за воздушным пространством.
Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие, не снимать работу систем ПВО и оставаться в безопасных местах или временных укрытиях до полной отмены сигнала воздушной опасности. Все экстренные службы города приведены в состояние повышенной готовности.
Также за прошедшую ночь силами российской противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Атака была отражена над территориями нескольких субъектов страны, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.