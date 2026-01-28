Курский экс-замгубернатора Дедов признался в передаче взятки Смирнову

Экс-замгубернатора Краснодарского края Анну Минькову задержали по подозрению в мошенничестве. Она может быть замешана в махинациях с недвижимостью региональных министерств здравоохранения и образования. Женщина курировала проекты, над которыми работали ранее задержанные чиновники. В день задержания обыски прошли в Минздраве Кубани. Чем известна Минькова и в чем конкретно ее подозревают — в материале «Вечерней Москвы».