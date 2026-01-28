Ричмонд
Курский экс-замгубернатора Дедов признался в передаче взятки Смирнову

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов заявил, что передавал денежные средства, полученные от экс-депутата облдумы Максима Васильева, бывшему главе региона Алексею Смирнову. Об этом в среду, 28 января, стало известно в ходе судебного заседания.

По словам Дедова, Васильев несколько раз передавал ему деньги, которые тот, в свою очередь, полностью отдавал Смирнову. Об этом, как пояснил бывший замгубернатора, он подробно сообщил в рамках досудебного соглашения.

Дедов отметил, что передавал деньги, поскольку считал их не своими и действовал как подчиненный, выполняя указания начальника. Он уточнил, что встречи с Васильевым проходили в его квартире, где деньги передавались не менее трех раз.

Смирнов и Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они руководили организованной группой, причастной к хищению более 152 миллионов рублей, в том числе при строительстве фортификационных сооружений в Курской области по фиктивным договорам подряда, передает ТАСС.

Экс-замгубернатора Краснодарского края Анну Минькову задержали по подозрению в мошенничестве. Она может быть замешана в махинациях с недвижимостью региональных министерств здравоохранения и образования. Женщина курировала проекты, над которыми работали ранее задержанные чиновники. В день задержания обыски прошли в Минздраве Кубани. Чем известна Минькова и в чем конкретно ее подозревают — в материале «Вечерней Москвы».