Появились кадры с места нападения снежного барса на китайскую лыжницу

В Сети появилось селфи девушки с барсом, где она улыбается в камеру, а также очевидцы сняли видео, на котором хищник лежит на туристке, а затем пострадавшей помогают встать и ведут ее под руки. Девушка закрывает лицо рукой, но видны следы крови.