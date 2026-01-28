Ричмонд
Появились кадры с места нападения снежного барса на китайскую лыжницу

Кадры с места нападения снежного барса на лыжницу в Китае появились в Сети. Хищник разорвал девушке лицо.

Источник: Аргументы и факты

Появились кадры с места нападения снежного барса на лыжницу в Китае.

Напомним, девушка во время катания на лыжах увидела хищника и решила сделать с ним селфи. В результате барс напал на нее и разорвал ей лицо.

В Сети появилось селфи девушки с барсом, где она улыбается в камеру, а также очевидцы сняли видео, на котором хищник лежит на туристке, а затем пострадавшей помогают встать и ведут ее под руки. Девушка закрывает лицо рукой, но видны следы крови.

Инцидент произошел в провинции Синьцзян в Китае. Лыжница возвращалась в свой отель после катания. После нападения барса девушку госпитализировали. В округе были усилены меры безопасности, а со всеми туристами проводится просветительская работа.