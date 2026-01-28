Госсекретарь США Рубио объявил о применении силы к Венесуэле

США рассчитывают, что Венесуэла будет сотрудничать с Вашингтоном, иначе будет применена сила.
Госсекретарь США Марко Рубио объявил о применении военной силы к Венесуэле 28 января на слушаниях в Сенате. Об этом сообщает Bloomberg.
«Мы готовы применить силу для обеспечения максимального сотрудничества, если другие методы окажутся неэффективными», — заявил Рубио в своем заявлении для Комитета Сената по международным отношениям. Его слова приводят журналисты. Таким образом Вашингтон намерен обеспечить максимально возможное сотрудничество исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес с США.
По словам Рубио, Белый дом рассчитывает, что Родригес будет активно продвигать ключевые цели США в Венесуэле, в том числе в энергетической сфере. В документе указывается, что Дельси Родригес пообещала открыть венесуэльский энергетический сектор для американских компаний, предоставить им доступ к добыче нефти и направлять выручку от экспорта углеводородов на закупку американских товаров.
При этом ранее сообщалось, что разведка США сомневается в том, что Родригес пойдет на сотрудничество со Штатами. Она исполняет обязанности президента Венесуэлы после того, как 3 января вооруженные силы США задержали бывшего главу государства Николаса Мадуро и вывезли его за пределы страны для последующего суда в Соединенных Штатах по обвинениям в «наркотерроризме».