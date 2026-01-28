США вывезли капитана танкера Marinera из Шотландии вопреки судебному запрету

Как сообщила в суде генеральный прокурор Шотландии Рут Чартерис, представители Береговой охраны США доставили моряков на борт американского судна USCG Munro. В 03:04 по местному времени Министерство юстиции США официально уведомило британскую сторону по электронной почте о том, что судно покинуло территориальные воды Соединённого Королевства.
Ранее шотландский суд выдал временный запрет на вывоз членов экипажа. Однако запрос США о взаимной правовой помощи, поданный 16 января, был удовлетворён правительством Великобритании, что фактически позволило американским службам игнорировать местное судебное решение. Адвокат Аамер Анвар, представляющий интересы семьи капитана, назвал произошедшее «похищением под покровом темноты». По его словам, вывоз моряков был бы невозможен без прямого содействия со стороны официального Лондона.
Танкер «Маринера» (ранее «Белла-1») был задержан береговой охраной США 7 января у побережья Южной Америки. В Вашингтоне обвинили судно в смене названия и флага для обхода санкций на перевозку венесуэльской нефти. Власти США тогда заявили об уголовном преследовании. МИД России подтвердил наличие на борту российских граждан и потребовал их возвращения. Позднее Мария Захарова сообщила, что двое моряков с российским гражданством будут освобождены по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.