Омские прокуроры пытаются взыскать 200 тысяч рублей с жителя Уфы

Прокуратура Кировского округа провела проверку по обращению 77-летней местной жительницы. Следствием было установлено, что в июне 2024 года, она ответила на звонок от якобы сотрудника Роскомнадзора, сообщившего о «подозрительной активности на ее расчетных счетах». Мошенники убедили женщину в необходимости перевода на продиктованные ими различные счета всех ее сбережений — более 2 млн рублей.