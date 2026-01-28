Ричмонд
Омские прокуроры пытаются взыскать 200 тысяч рублей с жителя Уфы

Уфимец продал неизвестным свою банковскую карту, куда впоследствии поступили деньги, обманутой мошенниками омички.

Источник: Комсомольская правда

Омские прокуроры подали в суд на жителя Уфы с целью вернуть 200 тысяч рублей, украденные у омички мошенниками. Эту сумму пожилая женщина перечислила по указанию телефонных преступников на банковскую карту, которая юридически принадлежала уфимцу.

Прокуратура Кировского округа провела проверку по обращению 77-летней местной жительницы. Следствием было установлено, что в июне 2024 года, она ответила на звонок от якобы сотрудника Роскомнадзора, сообщившего о «подозрительной активности на ее расчетных счетах». Мошенники убедили женщину в необходимости перевода на продиктованные ими различные счета всех ее сбережений — более 2 млн рублей.

Входе расследования выяснилась личность владельца счета, куда потерпевшая перечислила 200 тысяч рублей. Им оказался житель города Уфы, пояснивший, что отдал свою банковскую карту за денежное вознаграждение неизвестному лицу. Прокуратура направила в Кировский районный суд исковое заявление о взыскании с уфимца перечисленной омичкой суммы.