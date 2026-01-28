В Красноярске раскрыли схему мошенничества с кредитами

В Красноярске завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стал пятеро местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве с банковскими кредитами на общую сумму семь миллионов 600 тысяч рублей. Об этом рассказали 28 января в МВД по Красноярскому краю.
По версии следствия, все началось летом 2023 года. Инициатором схемы стал 42-летний мужчина. Он предложил знакомому обманом получить крупный кредит и не возвращать деньги. Для этого они нашли земляка, испытывавшего денежные трудности, и подделали для него справки о доходах и работе. С этими документами мужчина получил в банке шесть миллионов рублей, которые все участники схемы затем поделили.
После этого у них возникла идея провернуть аферу с другим знакомым. Вместе они нашли двух нуждающихся женщин, согласившихся оформить кредиты на себя за вознаграждение. Фигуранты обеспечивали заемщиц жильем, едой и даже оплачивали услуги парикмахеров. После подготовки фиктивных документов о трудоустройстве женщины оформили три кредита. В общей сложности они заняли у банков один миллион шестьсот тысяч рублей. Полученные деньги были распределены между участниками группы.
Пятеро обвиняемых уже задержаны. Двое из них находятся под стражей, а троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд. Напомним, эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.