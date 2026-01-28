В Красноярске раскрыли схему мошенничества с кредитами

По версии следствия, все началось летом 2023 года. Инициатором схемы стал 42-летний мужчина. Он предложил знакомому обманом получить крупный кредит и не возвращать деньги. Для этого они нашли земляка, испытывавшего денежные трудности, и подделали для него справки о доходах и работе. С этими документами мужчина получил в банке шесть миллионов рублей, которые все участники схемы затем поделили.