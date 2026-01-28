Выросло число погибших в США из-за снежной бури

Число жертв мощной снежной бури, обрушившейся на Соединённые Штаты, возросло как минимум до 51 человека.
По данным телеканала NBC, экстремальные морозы и снегопад затронули миллионы жителей от района Великих озёр до побережья Мексиканского залива, в то время как восточная часть страны пытается восстановиться после удара стихии.
Согласно информации сайта Poweroutage, около 400 тысяч домохозяйств, преимущественно на юге США, остаются без электричества.
Телеканал ABC сообщает, что непогода затронула более 200 миллионов американцев, привела к отмене тысяч авиарейсов, массовым отключениям энергии и образованию гололёда на дорогах, что спровоцировало многочисленные аварии.
Ранее сообщалось, что число жертв снежной бури в США возросло до 42.
