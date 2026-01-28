Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нюрбинском районе Якутии объявлен траур после гибели людей при пожаре

После пожара в частном доме, в результате которого погибли трое детей и двое взрослых в Нюрбинском районе Якутии объявили трёхдневный траур. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава района Алексей Иннокентьев.

Источник: Life.ru

«В честь праздника Нюрба оройуон, посвящённого памяти предков, который отмечается в Субэте и в этот раз проходит с особым значением, в районах проводится множество мероприятий, направленных на сохранение традиций и культуры», — написал он.

Пожар произошёл в частном доме в селе Нюрбачан. Жертвами трагедии стали пятеро человек, в том числе трое несовершеннолетних. В связи с произошедшим в районе отменены развлекательные мероприятия, государственные учреждения приспустят флаги. Несмотря на траур, в муниципалитете продолжаются мероприятия, приуроченные к празднику Нюрба оройуон, который в этом году проходит в расширенном формате.

Напомним, что сегодня ночью, 28 января, в Нюрбачан Нюрбинского района Якутии произошёл смертельный пожар в двухэтажном деревянном доме, жертвами которого стали пять человек, в том числе трое детей. В региональном министерстве по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения сообщили, что сигнал о возгорании поступил около 01:49 по местному времени. В Следственном управлении СК России по Республике Саха уточнили, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.