В Нюрбинском районе Якутии объявлен траур после гибели людей при пожаре

Напомним, что сегодня ночью, 28 января, в Нюрбачан Нюрбинского района Якутии произошёл смертельный пожар в двухэтажном деревянном доме, жертвами которого стали пять человек, в том числе трое детей. В региональном министерстве по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения сообщили, что сигнал о возгорании поступил около 01:49 по местному времени. В Следственном управлении СК России по Республике Саха уточнили, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело.