Появилось видео пожара на складе в Перми

«Сообщение о горении в железобетонном здании на улице Дзержинского поступило 28 января в 06:15. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что горит одноэтажное складское здание», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.