Появилось видео пожара на складе в Перми

В сети появилось видео пожара, который произошел сегодня, 28 января, на складе в центре Перми. Запись, на которой видно горящее ранним утром здание, опубликовал telegram-канал «ЧП-Пермь».

Пожар на складе начался ранним утром.

«Сообщение о горении в железобетонном здании на улице Дзержинского поступило 28 января в 06:15. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что горит одноэтажное складское здание», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Примерная площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Тушат склад 84 пожарных и 26 единиц техники. Погибших и травмированных, по предварительным данным, нет. Из-за ЧП на дорогах Перми возникли огромные пробки.