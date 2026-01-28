В Красноярске разыскивают пропавшую 20-летнюю девушку

В Красноярске полиция ищет 20-летнюю девушку, которая вышла из съёмной квартиры и пропала. О её местонахождении ничего неизвестно с 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По данным ведомства, мать девушки обратилась в полицию 17 января. По словам женщины, она не может связаться с дочерью с 13 января.
Правоохранители выяснили, что 20-летняя девушка ночью ушла из арендованной квартиры на улице Елены Стасовой и до настоящего времени не вернулась.
Приметы пропавщей: худощавое телосложение, русые волосы, в момент исчезновения была одета в тёмную куртку, тёмные брюки и голубую шапку. При себе у неё был рюкзак тёмного цвета.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят незамедлительно сообщить по телефонам дежурной части отдела полиции № 2:
Ранее сообщалось, что в Железногорске всю ночь искали школьницу, которой «стало скучно».