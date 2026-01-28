Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске разыскивают пропавшую 20-летнюю девушку

Мать девушки рассказала, что не может выйти на связь с дочерью с 13 января.

Источник: Соцсети

В Красноярске полиция ищет 20-летнюю девушку, которая вышла из съёмной квартиры и пропала. О её местонахождении ничего неизвестно с 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, мать девушки обратилась в полицию 17 января. По словам женщины, она не может связаться с дочерью с 13 января.

Правоохранители выяснили, что 20-летняя девушка ночью ушла из арендованной квартиры на улице Елены Стасовой и до настоящего времени не вернулась.

Приметы пропавщей: худощавое телосложение, русые волосы, в момент исчезновения была одета в тёмную куртку, тёмные брюки и голубую шапку. При себе у неё был рюкзак тёмного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят незамедлительно сообщить по телефонам дежурной части отдела полиции № 2: 8 (391) 249−01−48, или по номерам экстренных служб 102 и 112.

Ранее сообщалось, что в Железногорске всю ночь искали школьницу, которой «стало скучно».