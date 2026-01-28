Ричмонд
Силы ПВО сбили две цели над акваторией Черного моря

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО.

Источник: Аргументы и факты

В Севастополе над Черным морем сбили две воздушные цели, системы ПВО продолжают отражать атаку. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Военные Севастополя отражают атаку ВСУ, системы ПВО активно работают. По предварительным данным, над акваторией моря сбиты две воздушные цели», — написал он.

Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах. Спасательная служба Севастополя подтвердила, что гражданские объекты в городе не пострадали.