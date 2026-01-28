Уголовное дело завели после смертельной аварии в Ольхонском районе

Уголовное дело завели после смертельной аварии на Байкале. Как ранее сообщала КП-Иркутск, внедорожник «УАЗ», перевозивший туристов, заехал в расщелину во льду, после чего перевернулся.
— В салоне находились десять туристов, 75-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего будут выяснять в рамках статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», — добавили в СУ СКР региона.
По информации ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», пострадали еще два человека — у них подозревают травмы головы и позвоночника. Прокуратура поставила дело на особый контроль, на месте происшествия продолжают работать госавтоинспекторы.
