Маршрутка влетела в подземный переход у метро на площади Якуба Коласа в Минске

Авария произошла вечером во вторник, 27 января 2026 года. Около 21.20 43-летний водитель маршрутки-автомобиля «Mercedes», двигаясь по улице Веры Хоружей, при повороте налево на улицу Якуба Коласа, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту, а также бетонную стену подземного пешеходного перехода.