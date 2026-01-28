Маршрутка влетела в подземный переход у метро на площади Якуба Коласа в Минске

О жестком ДТП с участием маршрутки сообщили в официальном телеграм-канале ГАИ Минска.
Авария произошла вечером во вторник, 27 января 2026 года. Около 21.20 43-летний водитель маршрутки-автомобиля «Mercedes», двигаясь по улице Веры Хоружей, при повороте налево на улицу Якуба Коласа, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту, а также бетонную стену подземного пешеходного перехода.
По предварительной информации авария в районе площади Якуба Коласа около входа в одноименную станцию метро произошла из-за того, что водитель не учел дорожные и погодные условия при выборе скорости.
На месте ДТП помимо сотрудников ГАИ работали и медики: на место оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи.