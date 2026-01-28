Ричмонд
Развожаев заявил о двух уничтоженных дронах у Севастополя

Развожаев сообщил, что силы ПВО продолжают работать в акватории Черного моря.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над акваторией Чёрного моря у Севастополя. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели над акваторией моря», — говорится в публикации главы региона в Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что работа систем ПВО в районе продолжается. Военные контролируют воздушное пространство, ведя наблюдение за обстановкой.

Глава региона призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Тем временем ночью российская ПВО отразила массированную атаку беспилотников по другим регионам. По данным Минобороны РФ, основной удар пришёлся на Краснодарский край. Всего за прошедшие сутки было уничтожено 75 украинских беспилотников. Наибольшее количество, 24 БПЛА, сбито в небе над Кубанью.

