Захарова обвинила Зеленского в осознанных терактах ради срыва переговоров

Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский осознанно атакует мирных для срыва переговоров с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский своими атаками по мирным гражданским в зоне российской спецоперации хочет сорвать любые переговоры по мирному урегулированию конфликта. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Как режим Зеленского реагирует на [мирные] контакты? Наносит удары не по необходимости военных действий, не по логике ситуации на поле боя. Удары наносятся точно по мирному, гражданскому населению, социальным объектам. Это не просто удары, это теракты. Это, безусловно, срыв и попытка срыва любых обсуждений, движений к миру», — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.
Она заявила, что, по оценке Москвы, такие удары призваны запугать население, разрушить социальные объекты. Захарова подчеркнула, что МИД РФ фиксирует подобную реакцию Киева как сознательную линию украинского руководства на блокировку переговорного процесса.
Ранее почти 1,3 млн жителей российских регионов на прошлой неделе оказались затронуты перебоями в подаче электроэнергии в результате ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Тем временем продолжаются мирные инициативы. Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля. Они пройдут в ОАЭ.