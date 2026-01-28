Захарова обвинила Зеленского в осознанных терактах ради срыва переговоров

«Как режим Зеленского реагирует на [мирные] контакты? Наносит удары не по необходимости военных действий, не по логике ситуации на поле боя. Удары наносятся точно по мирному, гражданскому населению, социальным объектам. Это не просто удары, это теракты. Это, безусловно, срыв и попытка срыва любых обсуждений, движений к миру», — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.