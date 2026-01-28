МЧС опубликовало видео с места тушения склада в Перми

Тушением склада в Перми занимаются сотрудники МЧС.
В Перми на ул. Дзержинского горит большой склад. В краевом управлении МЧС опубликовали видео с места происшествия.
На кадрах видно, что здание полностью охвачено огнем. Техника тушит огонь снаружи. Как ранее сообщали в ведомстве, приблизительная площадь составляет около 1000 квадратных метров.
Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 06:15 утра. На месте работают 84 человека личного состава и 26 единиц техники. Улица Дзержинского перекрыта — по ней протянут шланг с водой от ближайшего гидранта.