Китайская туристка разбилась на УАЗике на льду Байкала: что известно о ЧП

УАЗ с туристами перевернулся на льду.
Автомобиль УАЗ с туристами из Китая перевернулся на льду Байкала. В результате аварии погибла пожилая женщина, которая находилась в салоне машины. Возбуждено уголовное дело. Что известно о ЧП — в материале URA.RU.
На Байкале перевернулся УАЗ с туристами, есть погибшая.
Трагедия произошла утром на озере Байкал. Внедорожник УАЗ с туристами из Китая провалился в расщелину и перевернулся в местности Маломерец. Авария произошла в километре от Хужира (пролив Малое Море в Ольхонском районе).
Погибшей оказалась 75-летняя туристка. Факт ЧП подвердила прокуратура Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Выясняются причины и условия произошедшего.
Туры по льду Байкала популярны среди китайцев.
Байкал уже много лет популярен среди граждан КНР. Это обусловлено близостью региона к Китаю. Причем Байкал популярен не только как туристическое направление, но и рассматривается китайцами как способ заработка. Еще с середины десятых бизнесмены из КНР хотят построить завод на Байкале.