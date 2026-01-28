Китайская туристка разбилась на УАЗике на льду Байкала: что известно о ЧП

Байкал уже много лет популярен среди граждан КНР. Это обусловлено близостью региона к Китаю. Причем Байкал популярен не только как туристическое направление, но и рассматривается китайцами как способ заработка. Еще с середины десятых бизнесмены из КНР хотят построить завод на Байкале.