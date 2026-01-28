Ричмонд
В Уфе в массовом ДТП пострадали два человека

Авария произошла утром 28 января в микрорайоне Сипайлово.

10

По предварительным данным ГАИ города, водитель на «Хендай Солярис», двигаясь по ул. Маршала Жукова в сторону ул. Новоженова, не справился с управлением и допустил выезд на встречку, где касательно столкнулся с автомобилем «Шкода Рапид». Далее водитель «Тойоты Камри», двигаясь за «Шкодой», не успев среагировать на дорожную ситуацию, врезался в остановившуюся после ДТП машину «Хендай Солярис».

Водителю и пассажиру «Шкоды Рапид» потребовалась медпомощь, их с травмами госпитализировали.

Сейчас на месте работают сотрудники госавтоинспекции Уфы, обстоятельства дорожной аварии уточняются.