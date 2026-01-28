Сотни пассажиров ждут вылета: массовые задержки рейсов в аэропортах 28 января

Аэропорты России столкнулись с массовыми задержками рейсов 21 января.
В российских аэропортах утром 28 января зафиксированы массовые сбои в расписании. Пассажиры столкнулись с задержками и отменами рейсов по внутренним и международным направлениям. Наиболее напряженная ситуация складывается в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово, а также в Пулково и Сочи. URA.RU публикует актуальную информацию о том, что происходит в крупнейших воздушных гаванях страны.
Атака беспилотников 28 января.
Как сообщили в Минобороны России, ночью 28 января были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 45 единиц. Еще девять БПЛА уничтожены над территорией Орловской области.
Над акваторией Черного моря силы ПВО перехватили семь беспилотников. По три дрона были сбиты над Ростовской областью и Республикой Крым. По два беспилотника уничтожены над Астраханской, Брянской и Курской областями. Кроме того, по одному БПЛА перехвачено над Воронежской областью и над акваторией Азовского моря.
Задержки рейсов в Шереметьево утром 28 января.
В аэропорту Шереметьево утром 28 января зафиксированы задержки по ряду направлений. Так, рейс YC 190 в Новый Уренгой был перенесен с 10:35 27 января на 10:35 28 января.
Рейс DP 6965 авиакомпании «Победа» в Волгоград задержан с 07:45 до 08:30. Самолет SU 1758 авиакомпании «Аэрофлот» также вылетит в Волгоград позже — время отправления перенесено с 07:50 на 08:50.
Рейс DP 6919 в Ставрополь задержан с 07:55 до 08:30. Самолет SU 1136 «Аэрофлота» в Сочи вылетит с задержкой — с 08:20 до 08:50. Кроме того, рейс N4 1401 авиакомпании Nordwind в Бохтар перенесен с 08:35 на 10:30.
По данным онлайн-табло, утром 28 января в Шереметьево зафиксировано 69 задержанных рейсов на прилет. С опозданием прибывают самолеты как по внутренним, так и по международным направлениям. Среди них рейсы из Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и других городов. Информация о возможных отменах и дальнейших изменениях в расписании уточняется.
Отмены и задержки рейсов в Домодедово утром 28 января.
Утром 28 января 2026 года сбои зафиксированы и в московском аэропорту Домодедово. Пассажиры столкнулись как с задержками, так и с отменами рейсов по внутренним и международным направлениям.
Так, рейс U6 2803 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Бишкек отменен. Плановое время вылета — 00:10. Также отменен рейс U6 2709 «Уральских авиалиний» в Ош, который должен был вылететь в 23:55. Рейс IO 475 авиакомпании «ИрАэро» в Кызыл отменен. Кроме того, зафиксированы задержки вылетов. Самолет U6 279 «Уральских авиалиний» в Сочи вылетит с задержкой — время отправления перенесено с 09:40 на 10:05. Рейс U6 1803 в Хургаду задержан: вылет перенесен с 15:30 на 15:55.
По данным онлайн-табло, утром 28 января в Домодедово зафиксировано 17 задержанных рейсов на прилет. С опозданием прибывают самолеты из Эль-Кувейта, Сочи, Санкт-Петербурга, Шарджи, Ташкента, Оша, а также других городов. Информация о дальнейших изменениях в расписании уточняется.
Задержки и отмены рейсов во Внуково 28 января.
В московском аэропорту Внуково утром 28 января продолжаются сбои в расписании. Пассажиры сталкиваются с массовыми задержками и отменами рейсов по российским и международным направлениям.
Рейс HY 9622 Uzbekistan Airways в Андижан вылетит с опозданием — время отправления изменено с 09:05 на 12:55. Вылет рейса UT 745 «ЮТэйр» в Баку задержан — с 09:50 до 12:00. Рейс KA 504 авиакомпании Aero Nomad Airlines в Бишкек отменен.
Самолет R3 480 / 6R 4480 «Якутии» и «Алросы» в Якутск задержан: вылет перенесен с 17:10 28 января на 13:10 29 января. Также задержан рейс UT 399 «ЮТэйр» в Грозный — время отправления изменено с 20:00 на 23:25, объявлен выход на посадку 14.
По данным онлайн-табло, во Внуково утром 28 января зафиксировано 35 задержанных рейсов на прилет. С опозданием прибывают самолеты из Фукуока, Самарканда, Махачкалы, Калининграда, Дубая, а также других городов и зарубежных направлений.
Массовые задержки и отмены рейсов в Пулково 28 января.
В петербургском аэропорту Пулково утром 28 января нарушено расписание вылетов и прилетов. Пассажиры сразу нескольких направлений столкнулись с задержками и отменами рейсов. Рейс R3 488 / 6R 4488 авиакомпаний «Якутия» и «Алроса» в Якутск задержан почти на сутки. Вылет перенесли с 15:15 27 января на 12:00 28 января, объявлен выход на посадку 14. Рейс U6 8531 «Уральских авиалиний» в Душанбе отменен.
Отменен также вылет рейса EO 243 авиакомпании Ikar в Казань, который должен был отправиться в 08:35. Не состоится и рейс DP 202 авиакомпании «Победа» в Москву, запланированный на 09:05. С задержкой вылетает рейс U6 173 «Уральских авиалиний» в Хабаровск — отправление перенесено с 12:10 на 12:35. Кроме того, отменен вечерний рейс FV 6704 / SU 6704 авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» в Москву, который был запланирован на 22:30.
По данным онлайн-табло, в Пулково зафиксировано 18 задержанных рейсов на прилет. С опозданием прибывают самолеты из Якутска, Москвы, Душанбе, Екатеринбурга, Челябинска, а также ряда других городов. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на табло аэропорта и уточнять информацию у авиакомпаний.
Массовые задержки и отмены рейсов в Сочи 28 января.
В сочинском аэропорту утром и днем 28 января нарушено расписание вылетов и прилетов. Изменения затронули как внутренние, так и международные направления.
Рейс SU 1153 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву вылетит с опозданием — отправление перенесли с 11:05 на 11:35. С задержкой также отправляется рейс U6 220 «Уральских авиалиний» в Екатеринбург — вылет смещен с 11:50 на 12:20. Рейс A4 5029 авиакомпании «Азимут» в Ереван задержан на полчаса — с 12:00 до 12:30. Еще один рейс «Аэрофлота» — SU 1137 в Москву — вылетит позже запланированного времени: с 13:20 до 13:50. Рейс S7 5104 авиакомпании S7 Airlines в Новосибирск задержан более чем на 40 минут — вылет перенесли с 13:40 на 14:25.
С опозданием отправится и рейс U6 280 «Уральских авиалиний» в Москву — с 14:25 до 14:50. Кроме того, отменен рейс КЛ 501 авиакомпании Nordwind в Екатеринбург, который был запланирован на 22:55.
По данным онлайн-табло аэропорта, в Сочи зафиксировано девять задержанных рейсов на прилет. С опозданием прибывают самолеты из Москвы, Пензы, Новосибирска, Пхукета, а также других городов. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.