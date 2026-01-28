Сотни пассажиров ждут вылета: массовые задержки рейсов в аэропортах 28 января

Рейс SU 1153 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву вылетит с опозданием — отправление перенесли с 11:05 на 11:35. С задержкой также отправляется рейс U6 220 «Уральских авиалиний» в Екатеринбург — вылет смещен с 11:50 на 12:20. Рейс A4 5029 авиакомпании «Азимут» в Ереван задержан на полчаса — с 12:00 до 12:30. Еще один рейс «Аэрофлота» — SU 1137 в Москву — вылетит позже запланированного времени: с 13:20 до 13:50. Рейс S7 5104 авиакомпании S7 Airlines в Новосибирск задержан более чем на 40 минут — вылет перенесли с 13:40 на 14:25.