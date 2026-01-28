Минобороны подписало два важных документа по реабилитации российских военных

«Минобороны России, Минкультуры и Сбербанк подписали два значимых документа, направленных на качественное развитие социальной и медицинской инфраструктуры для военнослужащих. Это меморандум о намерениях между Минобороны России и ПАО “Сбербанк” о строительстве нового Центра медицинской реабилитации и трехстороннее соглашение о развитии объекта “Ансамбль усадьбы “Архангельское””, — уточнили в оборонном ведомстве корреспонденту агентства. В подписании документов принимали участие само военное ведомство, а также Минкультуры и “Сбербанк”.