Минобороны подписало два важных документа по реабилитации российских военных

Минобороны, Минкультуры и Сбербанк подписали документы.
о реализации проектов в интересах военнослужащих.
Минобороны России, Минкультуры и Сбербанк подписали два соглашения о развитии социальной и медицинской инфраструктуры для военнослужащих. Согласно новым соглашениям в стране будет построен новый Центр медицинской реабилитации, а также будет обновлен Музей-заповедник «Архангельское», территория которого будет использоваться для реабилитации российских военных. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
«Минобороны России, Минкультуры и Сбербанк подписали два значимых документа, направленных на качественное развитие социальной и медицинской инфраструктуры для военнослужащих. Это меморандум о намерениях между Минобороны России и ПАО “Сбербанк” о строительстве нового Центра медицинской реабилитации и трехстороннее соглашение о развитии объекта “Ансамбль усадьбы “Архангельское””, — уточнили в оборонном ведомстве корреспонденту агентства. В подписании документов принимали участие само военное ведомство, а также Минкультуры и “Сбербанк”.
В подписании документов принимал участие министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Новый Центр медицинской реабилитации позволит расширить возможности по восстановительному лечению военнослужащих, в том числе получивших тяжелые ранения. Он будет функционировать на базе НМИЦ им. А. А. Вишневского, находящегося в Красногорске (Московская область). «Рассчитываем, что центр станет одним из важнейших элементов системы реабилитации военнослужащих, который обеспечит комплексное восстановление с применением инновационных технологий», — прокомментировал министр обороны России Андрей Белоусов.
Учреждение будет рассчитано более чем на 200 коек, его оснастят современным оборудованием. Планируется оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе с применением VR/AR-терапии и системы цифрового сопровождения пациентов.
В инфраструктуру войдут палаты с потолочными рельсовыми системами для безопасного перемещения маломобильных больных, отделения диагностики (КТ, МРТ, УЗИ), физиотерапии, гипербарической оксигенации и лечебной физкультуры. Это позволит проводить комплексную реабилитацию, включая пациентов с политравмами, с использованием электросветолечения, магнитотерапии, водолечения, теплолечения и других методик.
В свою очередь, в рамках трехстороннего соглашения о развитии ансамбля усадьбы «Архангельское» предусмотрено расширение и благоустройство Музея-заповедника «Архангельское» и формирование общественно полезного пространства на части земель Минобороны. На этой территории планируют организовывать культурно-образовательные и спортивные мероприятия, а также использовать ее для реабилитации военнослужащих.